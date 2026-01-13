Bugünkü NORUGGIES Fiyatı

Bugünkü NORUGGIES (NORUGGIES) fiyatı $ 0,00013957 olup, son 24 saatte % 15,10 değişim gösterdi. Mevcut NORUGGIES / USD dönüşüm oranı NORUGGIES başına $ 0,00013957 şeklindedir.

NORUGGIES, şu anda piyasa değeri açısından $ 138.876 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,99M NORUGGIES şeklindedir. Son 24 saat içinde NORUGGIES, $ 0,00012091 (en düşük) ile $ 0,00014635 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022658 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007486 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NORUGGIES, son bir saatte -%1,95 ve son 7 günde +%65,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NORUGGIES (NORUGGIES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,88K$ 138,88K $ 138,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,88K$ 138,88K $ 138,88K Dolaşım Arzı 994,99M 994,99M 994,99M Toplam Arz 994.994.190,559892 994.994.190,559892 994.994.190,559892

