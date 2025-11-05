nose (NOSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,85 Fiyat Değişimi (7 G) -%47,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%47,42

nose (NOSE) canlı fiyatı --. NOSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOSE son bir saatte +%2,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,85 ve son 7 günde -%47,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

nose (NOSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,49K$ 12,49K $ 12,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,49K$ 12,49K $ 12,49K Dolaşım Arzı 999,51M 999,51M 999,51M Toplam Arz 999.512.332,99843 999.512.332,99843 999.512.332,99843

Şu anki nose piyasa değeri $ 12,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOSE arzı 999,51M olup, toplam arzı 999512332.99843. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,49K.