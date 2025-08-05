Not a Security (NAS) Nedir?

It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko

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Not a Security (NAS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Not a Security (NAS) Token Ekonomisi

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