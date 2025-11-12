Bugünkü NotaStrategy Fiyatı

Bugünkü NotaStrategy (NASTY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,25 değişim gösterdi. Mevcut NASTY / USD dönüşüm oranı NASTY başına -- şeklindedir.

NotaStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.019 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,38B NASTY şeklindedir. Son 24 saat içinde NASTY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NASTY, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%6,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NotaStrategy (NASTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,02K$ 101,02K $ 101,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 156,37K$ 156,37K $ 156,37K Dolaşım Arzı 3,38B 3,38B 3,38B Toplam Arz 5.235.000.000,0 5.235.000.000,0 5.235.000.000,0

Şu anki NotaStrategy piyasa değeri $ 101,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NASTY arzı 3,38B olup, toplam arzı 5235000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 156,37K.