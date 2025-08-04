nounspace ($SPACE) Nedir?

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

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nounspace ($SPACE) Kaynağı Resmi Websitesi

nounspace ($SPACE) Token Ekonomisi

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