NSDQ420 (NSDQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00113447 $ 0,00113447 $ 0,00113447 24 sa Düşük $ 0,00173657 $ 0,00173657 $ 0,00173657 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00113447$ 0,00113447 $ 0,00113447 24 sa Yüksek $ 0,00173657$ 0,00173657 $ 0,00173657 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01594689$ 0,01594689 $ 0,01594689 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,70 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,34

NSDQ420 (NSDQ) canlı fiyatı $0,00148911. NSDQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00113447 ve en yüksek $ 0,00173657 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NSDQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01594689, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NSDQ son bir saatte +%3,70 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,11 ve son 7 günde -%24,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NSDQ420 (NSDQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki NSDQ420 piyasa değeri $ 1,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NSDQ arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,47M.