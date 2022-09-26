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Nucleon xCFX Fiyatı (XCFX)

Listelenmedi

Nucleon xCFX (XCFX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,274477
$0,274477$0,274477
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nucleon xCFX (XCFX) Fiyatı

Nucleon xCFX (XCFX), şu anda 0,274477 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,29M USD piyasa değerine sahiptir. XCFX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nucleon xCFX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,31
Nucleon xCFX 24 saatlik fiyat değişimi
15,64M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nucleon xCFX (XCFX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nucleon xCFX / USD fiyat değişimi, $ -0,00364636806711.
Son 30 gün içerisinde, Nucleon xCFX / USD fiyat değişimi, $ +0,5305090358.
Son 60 gün içerisinde, Nucleon xCFX / USD fiyat değişimi, $ +0,4969134078.
Son 90 gün içerisinde, Nucleon xCFX / USD fiyat değişimi, $ +0,18444157105694152.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00364636806711-%1,31
30 Gün$ +0,5305090358+%193,28
60 Gün$ +0,4969134078+%181,04
90 Gün$ +0,18444157105694152+%204,85

Nucleon xCFX (XCFX) Fiyat Analizi

En güncel Nucleon xCFX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,271301
$ 0,271301$ 0,271301

$ 0,285686
$ 0,285686$ 0,285686

$ 0,610639
$ 0,610639$ 0,610639

+%0,08

-%1,31

+%12,35

Nucleon xCFX (XCFX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,29M
$ 4,29M$ 4,29M

--
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15,64M
15,64M 15,64M

Nucleon xCFX (XCFX) Nedir?

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Nucleon xCFX (XCFX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nucleon xCFX (XCFX) Token Ekonomisi

Nucleon xCFX (XCFX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XCFX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XCFX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCFX / VND
7.222,862255
1 XCFX / AUD
A$0,42269458
1 XCFX / GBP
0,20585775
1 XCFX / EUR
0,23605022
1 XCFX / USD
$0,274477
1 XCFX / MYR
RM1,16103771
1 XCFX / TRY
11,16297959
1 XCFX / JPY
¥40,348119
1 XCFX / ARS
ARS$374,45524725
1 XCFX / RUB
21,88954075
1 XCFX / INR
24,05241951
1 XCFX / IDR
Rp4.499,62223088
1 XCFX / KRW
379,63462824
1 XCFX / PHP
15,73302164
1 XCFX / EGP
￡E.13,29017634
1 XCFX / BRL
R$1,52060258
1 XCFX / CAD
C$0,37603349
1 XCFX / BDT
33,42580906
1 XCFX / NGN
418,40999403
1 XCFX / UAH
11,45118044
1 XCFX / VES
Bs33,760671
1 XCFX / CLP
$265,693736
1 XCFX / PKR
Rs77,79776088
1 XCFX / KZT
148,20385615
1 XCFX / THB
฿8,89579957
1 XCFX / TWD
NT$8,19313845
1 XCFX / AED
د.إ1,00733059
1 XCFX / CHF
Fr0,2195816
1 XCFX / HKD
HK$2,15189968
1 XCFX / MAD
.د.م2,48676162
1 XCFX / MXN
$5,17114668
1 XCFX / PLN
1,01282013
1 XCFX / RON
лв1,20220926
1 XCFX / SEK
kr2,65144782
1 XCFX / BGN
лв0,46386613
1 XCFX / HUF
Ft94,48321771
1 XCFX / CZK
5,82989148
1 XCFX / KWD
د.ك0,083715485
1 XCFX / ILS
0,9332218