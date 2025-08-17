nufdog (NUF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007819 $ 0,00007819 $ 0,00007819 24 sa Düşük $ 0,00029395 $ 0,00029395 $ 0,00029395 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007819$ 0,00007819 $ 0,00007819 24 sa Yüksek $ 0,00029395$ 0,00029395 $ 0,00029395 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029395$ 0,00029395 $ 0,00029395 En Düşük Fiyat $ 0,00007819$ 0,00007819 $ 0,00007819 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%17,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%28,57 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

nufdog (NUF) canlı fiyatı $0,00019286. NUF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007819 ve en yüksek $ 0,00029395 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029395, en düşük fiyatı ise $ 0,00007819 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUF son bir saatte +%17,43 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

nufdog (NUF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 201,98K$ 201,98K $ 201,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 201,98K$ 201,98K $ 201,98K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.944.970,453389 999.944.970,453389 999.944.970,453389

Şu anki nufdog piyasa değeri $ 201,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUF arzı 999,94M olup, toplam arzı 999944970.453389. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 201,98K.