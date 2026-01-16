Bugünkü NYC Fiyatı

Bugünkü NYC (NYC) fiyatı $ 0,132888 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut NYC / USD dönüşüm oranı NYC başına $ 0,132888 şeklindedir.

NYC, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.866.103 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00M NYC şeklindedir. Son 24 saat içinde NYC, $ 0,129017 (en düşük) ile $ 0,135698 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,142001 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,125005 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NYC, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NYC (NYC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,87M$ 39,87M $ 39,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,89M$ 132,89M $ 132,89M Dolaşım Arzı 300,00M 300,00M 300,00M Toplam Arz 999.999.949,8207569 999.999.949,8207569 999.999.949,8207569

Şu anki NYC piyasa değeri $ 39,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NYC arzı 300,00M olup, toplam arzı 999999949.8207569. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,89M.