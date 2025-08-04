Obi PNut Kenobi (OPK) Nedir?

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

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Obi PNut Kenobi (OPK) Kaynağı Resmi Websitesi

Obi PNut Kenobi (OPK) Token Ekonomisi

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