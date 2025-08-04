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Obi PNut Kenobi Fiyatı (OPK)

Listelenmedi

Obi PNut Kenobi (OPK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00021324
$0,00021324$0,00021324
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Obi PNut Kenobi (OPK) Fiyatı

Obi PNut Kenobi (OPK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 210,49K USD piyasa değerine sahiptir. OPK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Obi PNut Kenobi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,91
Obi PNut Kenobi 24 saatlik fiyat değişimi
999,21M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Obi PNut Kenobi (OPK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Obi PNut Kenobi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Obi PNut Kenobi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Obi PNut Kenobi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Obi PNut Kenobi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,91
30 Gün$ 0+%9,82
60 Gün$ 0+%32,51
90 Gün$ 0--

Obi PNut Kenobi (OPK) Fiyat Analizi

En güncel Obi PNut Kenobi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04561382
$ 0,04561382$ 0,04561382

+%0,28

+%2,91

-%8,24

Obi PNut Kenobi (OPK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 210,49K
$ 210,49K$ 210,49K

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999,21M
999,21M 999,21M

Obi PNut Kenobi (OPK) Nedir?

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Obi PNut Kenobi (OPK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Obi PNut Kenobi (OPK) Token Ekonomisi

Obi PNut Kenobi (OPK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OPK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OPK / VND
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1 OPK / AUD
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1 OPK / GBP
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1 OPK / EUR
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1 OPK / MYR
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1 OPK / BRL
R$--
1 OPK / CAD
C$--
1 OPK / BDT
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1 OPK / NGN
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1 OPK / UAH
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1 OPK / VES
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1 OPK / CLP
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1 OPK / PKR
Rs--
1 OPK / KZT
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1 OPK / THB
฿--
1 OPK / TWD
NT$--
1 OPK / AED
د.إ--
1 OPK / CHF
Fr--
1 OPK / HKD
HK$--
1 OPK / MAD
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1 OPK / MXN
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1 OPK / PLN
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1 OPK / RON
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1 OPK / SEK
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1 OPK / BGN
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1 OPK / HUF
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1 OPK / CZK
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1 OPK / KWD
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