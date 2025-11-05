Obsidian (OBS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004114 $ 0,00004114 $ 0,00004114 24 sa Düşük $ 0,00004712 $ 0,00004712 $ 0,00004712 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004114$ 0,00004114 $ 0,00004114 24 sa Yüksek $ 0,00004712$ 0,00004712 $ 0,00004712 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000853$ 0,0000853 $ 0,0000853 En Düşük Fiyat $ 0,00004114$ 0,00004114 $ 0,00004114 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,56

Obsidian (OBS) canlı fiyatı $0,00004381. OBS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004114 ve en yüksek $ 0,00004712 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OBS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000853, en düşük fiyatı ise $ 0,00004114 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OBS son bir saatte -%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,78 ve son 7 günde -%25,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Obsidian (OBS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 441,57K$ 441,57K $ 441,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 441,57K$ 441,57K $ 441,57K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 9.996.458.981,265581 9.996.458.981,265581 9.996.458.981,265581

Şu anki Obsidian piyasa değeri $ 441,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OBS arzı 10,00B olup, toplam arzı 9996458981.265581. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 441,57K.