Bugünkü ON Fiyatı

Bugünkü ON (ONLIVE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,97 değişim gösterdi. Mevcut ONLIVE / USD dönüşüm oranı ONLIVE başına $ 0 şeklindedir.

ON, şu anda piyasa değeri açısından $ 525.084 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,56B ONLIVE şeklindedir. Son 24 saat içinde ONLIVE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ONLIVE, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%36,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ON (ONLIVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 525,08K$ 525,08K $ 525,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Dolaşım Arzı 1,56B 1,56B 1,56B Toplam Arz 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0

