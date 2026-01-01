Bugünkü oora Fiyatı

Bugünkü oora (OORA) fiyatı $ 0,00216259 olup, son 24 saatte % 82,38 değişim gösterdi. Mevcut OORA / USD dönüşüm oranı OORA başına $ 0,00216259 şeklindedir.

oora, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.011.915 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M OORA şeklindedir. Son 24 saat içinde OORA, $ 0,00102415 (en düşük) ile $ 0,00271527 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00271527 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021004 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OORA, son bir saatte +%9,39 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

oora (OORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,01M$ 2,01M $ 2,01M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.568,852045 999.986.568,852045 999.986.568,852045

Şu anki oora piyasa değeri $ 2,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OORA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986568.852045. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,01M.