Bugünkü OpenDAO Fiyatı

Bugünkü OpenDAO (SOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,73 değişim gösterdi. Mevcut SOS / USD dönüşüm oranı SOS başına $ 0 şeklindedir.

OpenDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 39,90T SOS şeklindedir. Son 24 saat içinde SOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001108 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOS, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde -%15,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenDAO (SOS) Piyasa Bilgileri

