Bugünkü OpenKitx403 Fiyatı

Bugünkü OpenKitx403 (K403) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut K403 / USD dönüşüm oranı K403 başına $ 0 şeklindedir.

OpenKitx403, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.339,69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B K403 şeklindedir. Son 24 saat içinde K403, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, K403, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde -%3,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenKitx403 (K403) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,34K$ 11,34K $ 11,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,34K$ 11,34K $ 11,34K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OpenKitx403 piyasa değeri $ 11,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki K403 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,34K.