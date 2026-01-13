Bugünkü OpenVision Fiyatı

Bugünkü OpenVision (VISION) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,10 değişim gösterdi. Mevcut VISION / USD dönüşüm oranı VISION başına $ 0 şeklindedir.

OpenVision, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.920 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B VISION şeklindedir. Son 24 saat içinde VISION, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00795025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VISION, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenVision (VISION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,92K$ 51,92K $ 51,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,92K$ 51,92K $ 51,92K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OpenVision piyasa değeri $ 51,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VISION arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,92K.