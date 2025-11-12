Bugünkü OpenZK Network Fiyatı

Bugünkü OpenZK Network (OZK) fiyatı $ 0,00006385 olup, son 24 saatte % 12,06 değişim gösterdi. Mevcut OZK / USD dönüşüm oranı OZK başına $ 0,00006385 şeklindedir.

OpenZK Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 231.237 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,62B OZK şeklindedir. Son 24 saat içinde OZK, $ 0,00005697 (en düşük) ile $ 0,00006499 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00312993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002431 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OZK, son bir saatte +%10,65 ve son 7 günde +%38,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OpenZK Network (OZK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 231,24K$ 231,24K $ 231,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 957,73K$ 957,73K $ 957,73K Dolaşım Arzı 3,62B 3,62B 3,62B Toplam Arz 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0

Şu anki OpenZK Network piyasa değeri $ 231,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OZK arzı 3,62B olup, toplam arzı 15000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 957,73K.