Oracle of Preferences ZK by Virtuals Fiyatı (OOPZ)
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 340,83K USD piyasa değerine sahiptir. OOPZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Oracle of Preferences ZK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Oracle of Preferences ZK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Oracle of Preferences ZK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Oracle of Preferences ZK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%20,50
|30 Gün
|$ 0
|+%50,41
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Oracle of Preferences ZK by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%4,39
+%20,50
-%13,34
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
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