Oracle xStock (ORCLX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 254,89 $ 254,89 $ 254,89 24 sa Düşük $ 285,63 $ 285,63 $ 285,63 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 254,89$ 254,89 $ 254,89 24 sa Yüksek $ 285,63$ 285,63 $ 285,63 Tüm Zamanların En Yükseği $ 341,33$ 341,33 $ 341,33 En Düşük Fiyat $ 254,89$ 254,89 $ 254,89 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,88 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,75

Oracle xStock (ORCLX) canlı fiyatı $255,08. ORCLX, son 24 saat içinde en düşük $ 254,89 ve en yüksek $ 285,63 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORCLX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 341,33, en düşük fiyatı ise $ 254,89 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORCLX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%8,88 ve son 7 günde -%14,75 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Oracle xStock (ORCLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,46M$ 7,46M $ 7,46M Dolaşım Arzı 4,34K 4,34K 4,34K Toplam Arz 29.239,58945347618 29.239,58945347618 29.239,58945347618

Şu anki Oracle xStock piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORCLX arzı 4,34K olup, toplam arzı 29239.58945347618. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,46M.