OracleBNB (ORACLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00335789$ 0,00335789 $ 0,00335789 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%67,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,06

OracleBNB (ORACLE) canlı fiyatı --. ORACLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORACLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00335789, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORACLE son bir saatte -%1,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%67,05 ve son 7 günde -%25,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OracleBNB (ORACLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,11K$ 104,11K $ 104,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,11K$ 104,11K $ 104,11K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OracleBNB piyasa değeri $ 104,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORACLE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,11K.