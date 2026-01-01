Bugünkü Organic Fiyatı

Bugünkü Organic (ORG) fiyatı $ 0,00628718 olup, son 24 saatte % 3,85 değişim gösterdi. Mevcut ORG / USD dönüşüm oranı ORG başına $ 0,00628718 şeklindedir.

Organic, şu anda piyasa değeri açısından $ 775.366 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 123,32M ORG şeklindedir. Son 24 saat içinde ORG, $ 0,00591328 (en düşük) ile $ 0,00688816 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00994541 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0051417 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORG, son bir saatte -%1,52 ve son 7 günde -%17,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Organic (ORG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 775,37K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 775,37K Dolaşım Arzı 123,32M Toplam Arz 123.324.865,249288

Şu anki Organic piyasa değeri $ 775,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORG arzı 123,32M olup, toplam arzı 123324865.249288. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 775,37K.