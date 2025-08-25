Orizon Fiyatı (ORI)
+%0,36
-%0,28
-%0,68
-%0,68
Orizon (ORI) canlı fiyatı $55,55. ORI, son 24 saat içinde en düşük $ 53,97 ve en yüksek $ 56,39 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 57,71, en düşük fiyatı ise $ 52,78 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ORI son bir saatte +%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Orizon piyasa değeri $ 5,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORI arzı 95,22K olup, toplam arzı 95221.24501252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,26M.
Gün içerisinde, Orizon / USD fiyat değişimi, $ -0,15766830232762.
Son 30 gün içerisinde, Orizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Orizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Orizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,15766830232762
|-%0,28
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Pioneering the Algorithmic DeFAI Revolution with $ORI Orizon is at the forefront of a new era in Decentralized Finance + Artificial Intelligence (DeFAI), introducing a next-generation algorithmic protocol powered by its native token, $ORI. We are revolutionizing the way individuals interact with and benefit from decentralized financial systems by integrating sophisticated artificial intelligence algorithms to dynamically manage and optimize a non-stablecoin, creating a truly adaptive and intelligent financial instrument. Orizon is more than just another cryptocurrency; it's a dynamic ecosystem built for sustainable growth and user empowerment. At the heart of Orizon lies the $ORI token, an innovative algorithmic asset designed to provide a more resilient and adaptable alternative to traditional stablecoins. Unlike stablecoins pegged to fiat currencies or other assets, $ORI utilizes advanced AI algorithms to analyze market conditions, identify optimal investment strategies, and dynamically adjust its supply to maintain price stability and foster growth. This intelligent and autonomous approach allows $ORI to navigate market volatility and generate sustainable returns for its holders. Key Innovations of Orizon: • Algorithmic Supply Control: $ORI's core innovation lies in its sophisticated AI-powered algorithmic supply control mechanism. This mechanism continuously monitors market conditions, assesses demand for $ORI, and automatically adjusts the token supply to maintain a target price range. This ensures price stability while allowing $ORI to appreciate in value over time. • DeFAI Integration: Orizon seamlessly integrates Decentralized Finance (DeFi) and Artificial Intelligence (AI), creating a synergistic ecosystem where AI algorithms optimize various DeFi strategies, such as yield farming, lending, and borrowing. This integration maximizes returns for $ORI holders while minimizing risk. • Dynamic Risk Management: Orizon's AI algorithms constantly assess and manage risk across the entire ecosystem. By analyzing market data, identifying potential vulnerabilities, and implementing proactive risk mitigation strategies, Orizon provides a safer and more secure DeFi experience for its users. • Automated Yield Optimization: Orizon automates the process of yield optimization, allowing $ORI holders to passively earn rewards by participating in various DeFi activities. The AI algorithms identify the most profitable yield farming opportunities and automatically allocate $ORI to those strategies, maximizing returns with minimal effort. • DAO Governance: Orizon is governed by a Decentralized Autonomous Organization (DAO), empowering $ORI holders to participate in key decisions regarding the protocol's future. This decentralized governance model ensures that Orizon remains community-driven and responsive to the needs of its users. Orizon's Vision for the Future: Orizon aims to become the leading algorithmic DeFAI protocol, empowering individuals with intelligent and accessible financial tools. We envision a future where DeFi is seamlessly integrated into everyday life, and where AI algorithms work tirelessly to optimize financial outcomes for everyone. Why Choose Orizon? • Innovative Technology: Orizon leverages cutting-edge AI and blockchain technology to create a truly revolutionary DeFAI protocol. • Sustainable Growth: Orizon's algorithmic supply control mechanism ensures sustainable growth and stability for the $ORI token. • Passive Income Opportunities: Orizon provides opportunities for $ORI holders to passively earn rewards through automated yield optimization. • Community-Driven Governance: Orizon is governed by a DAO, giving $ORI holders a voice in the protocol's future. • Experienced Team: The Orizon team is comprised of experienced professionals in blockchain technology, artificial intelligence, and finance. Join the Orizon Revolution!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Orizon (ORI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Orizon (ORI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Orizon için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Orizon fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Orizon (ORI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
|08-23 08:04:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
|08-23 03:43:59
|Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
|08-22 14:14:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.