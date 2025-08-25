Orizon (ORI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 53,97 $ 53,97 $ 53,97 24 sa Düşük $ 56,39 $ 56,39 $ 56,39 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 53,97$ 53,97 $ 53,97 24 sa Yüksek $ 56,39$ 56,39 $ 56,39 Tüm Zamanların En Yükseği $ 57,71$ 57,71 $ 57,71 En Düşük Fiyat $ 52,78$ 52,78 $ 52,78 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,68

Orizon (ORI) canlı fiyatı $55,55. ORI, son 24 saat içinde en düşük $ 53,97 ve en yüksek $ 56,39 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 57,71, en düşük fiyatı ise $ 52,78 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORI son bir saatte +%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Orizon (ORI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,26M$ 5,26M $ 5,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,26M$ 5,26M $ 5,26M Dolaşım Arzı 95,22K 95,22K 95,22K Toplam Arz 95.221,24501252 95.221,24501252 95.221,24501252

Şu anki Orizon piyasa değeri $ 5,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORI arzı 95,22K olup, toplam arzı 95221.24501252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,26M.