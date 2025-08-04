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Osmosis allUSDT Fiyatı (USDT)

Listelenmedi

Osmosis allUSDT (USDT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.998025
$0.998025$0.998025
-0.50%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Osmosis allUSDT (USDT) Fiyatı

Osmosis allUSDT (USDT), şu anda 0.999733 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 895.11K USD piyasa değerine sahiptir. USDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Osmosis allUSDT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.36%
Osmosis allUSDT 24 saatlik fiyat değişimi
896.88K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Osmosis allUSDT (USDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Osmosis allUSDT / USD fiyat değişimi, $ -0.0036707044547819.
Son 30 gün içerisinde, Osmosis allUSDT / USD fiyat değişimi, $ -0.0012024788.
Son 60 gün içerisinde, Osmosis allUSDT / USD fiyat değişimi, $ +0.0003221139.
Son 90 gün içerisinde, Osmosis allUSDT / USD fiyat değişimi, $ -0.0001202974099068.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0036707044547819-0.36%
30 Gün$ -0.0012024788-0.12%
60 Gün$ +0.0003221139+0.03%
90 Gün$ -0.0001202974099068-0.01%

Osmosis allUSDT (USDT) Fiyat Analizi

En güncel Osmosis allUSDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.996676
$ 0.996676$ 0.996676

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

+0.01%

-0.36%

-0.03%

Osmosis allUSDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 895.11K
$ 895.11K$ 895.11K

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896.88K
896.88K 896.88K

Osmosis allUSDT (USDT) Nedir?

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Osmosis allUSDT (USDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Osmosis allUSDT (USDT) Token Ekonomisi

Osmosis allUSDT (USDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDT / VND
26,307.973895
1 USDT / AUD
A$1.53958882
1 USDT / GBP
0.74979975
1 USDT / EUR
0.85977038
1 USDT / USD
$0.999733
1 USDT / MYR
RM4.22887059
1 USDT / TRY
40.65914111
1 USDT / JPY
¥146.960751
1 USDT / ARS
ARS$1,360.17673582
1 USDT / RUB
79.89866136
1 USDT / INR
87.95650934
1 USDT / IDR
Rp16,389.06295152
1 USDT / KRW
1,384.67019432
1 USDT / PHP
57.30469556
1 USDT / EGP
￡E.48.42706652
1 USDT / BRL
R$5.4985315
1 USDT / CAD
C$1.36963421
1 USDT / BDT
121.74748474
1 USDT / NGN
1,523.98298787
1 USDT / UAH
41.70886076
1 USDT / VES
Bs124.966625
1 USDT / CLP
$965.742078
1 USDT / PKR
Rs283.20436424
1 USDT / KZT
539.80583335
1 USDT / THB
฿32.37135454
1 USDT / TWD
NT$29.87202204
1 USDT / AED
د.إ3.66902011
1 USDT / CHF
Fr0.7997864
1 USDT / HKD
HK$7.83790672
1 USDT / MAD
.د.م9.05758098
1 USDT / MXN
$18.82497239
1 USDT / PLN
3.68901477
1 USDT / RON
лв4.37883054
1 USDT / SEK
kr9.65742078
1 USDT / BGN
лв1.67955144
1 USDT / HUF
Ft344.72793306
1 USDT / CZK
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1 USDT / KWD
د.ك0.304918565
1 USDT / ILS
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