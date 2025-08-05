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Outerscope Fiyatı (OUTER)

Listelenmedi

Outerscope (OUTER) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Outerscope (OUTER) Fiyatı

Outerscope (OUTER), şu anda 0,00001059 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,51K USD piyasa değerine sahiptir. OUTER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Outerscope Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,65
Outerscope 24 saatlik fiyat değişimi
799,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Outerscope (OUTER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Outerscope / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Outerscope / USD fiyat değişimi, $ +0,0000007460.
Son 60 gün içerisinde, Outerscope / USD fiyat değişimi, $ -0,0000024226.
Son 90 gün içerisinde, Outerscope / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,65
30 Gün$ +0,0000007460+%7,04
60 Gün$ -0,0000024226-%22,87
90 Gün$ 0--

Outerscope (OUTER) Fiyat Analizi

En güncel Outerscope fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001025
$ 0,00001025$ 0,00001025

$ 0,00001073
$ 0,00001073$ 0,00001073

$ 0,00139069
$ 0,00139069$ 0,00139069

+%0,63

+%2,65

-%11,77

Outerscope (OUTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,51K
$ 8,51K$ 8,51K

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799,32M
799,32M 799,32M

Outerscope (OUTER) Nedir?

Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.

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Outerscope (OUTER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Outerscope (OUTER) Token Ekonomisi

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OUTER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OUTER / VND
0,27867585
1 OUTER / AUD
A$0,0000163086
1 OUTER / GBP
0,0000079425
1 OUTER / EUR
0,0000091074
1 OUTER / USD
$0,00001059
1 OUTER / MYR
RM0,0000447957
1 OUTER / TRY
0,0004306953
1 OUTER / JPY
¥0,00155673
1 OUTER / ARS
ARS$0,0143690415
1 OUTER / RUB
0,0008451879
1 OUTER / INR
0,0009304374
1 OUTER / IDR
Rp0,1736065296
1 OUTER / KRW
0,0146675736
1 OUTER / PHP
0,000606807
1 OUTER / EGP
￡E.0,0005129796
1 OUTER / BRL
R$0,0000581391
1 OUTER / CAD
C$0,0000145083
1 OUTER / BDT
0,0012896502
1 OUTER / NGN
0,0161187213
1 OUTER / UAH
0,0004418148
1 OUTER / VES
Bs0,00133434
1 OUTER / CLP
$0,01022994
1 OUTER / PKR
Rs0,0029982408
1 OUTER / KZT
0,0057180705
1 OUTER / THB
฿0,0003429042
1 OUTER / TWD
NT$0,0003165351
1 OUTER / AED
د.إ0,0000388653
1 OUTER / CHF
Fr0,000008472
1 OUTER / HKD
HK$0,0000830256
1 OUTER / MAD
.د.م0,0000959454
1 OUTER / MXN
$0,000200151
1 OUTER / PLN
0,0000390771
1 OUTER / RON
лв0,0000463842
1 OUTER / SEK
kr0,0001022994
1 OUTER / BGN
лв0,0000178971
1 OUTER / HUF
Ft0,0036529146
1 OUTER / CZK
0,0002249316
1 OUTER / KWD
د.ك0,00000322995
1 OUTER / ILS
0,0000361119