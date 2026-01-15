Bugünkü ovary Fiyatı

Bugünkü ovary (OVARY) fiyatı $ 0,00006873 olup, son 24 saatte % 13,77 değişim gösterdi. Mevcut OVARY / USD dönüşüm oranı OVARY başına $ 0,00006873 şeklindedir.

ovary, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.723 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M OVARY şeklindedir. Son 24 saat içinde OVARY, $ 0,00005152 (en düşük) ile $ 0,00007518 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00066516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004842 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OVARY, son bir saatte -%0,95 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ovary (OVARY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,72K$ 68,72K $ 68,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,72K$ 68,72K $ 68,72K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.974.281,478768 999.974.281,478768 999.974.281,478768

Şu anki ovary piyasa değeri $ 68,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OVARY arzı 999,97M olup, toplam arzı 999974281.478768. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,72K.