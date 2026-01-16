Bugünkü OWB Fiyatı

Bugünkü OWB (OWB) fiyatı $ 0,03226258 olup, son 24 saatte % 23,06 değişim gösterdi. Mevcut OWB / USD dönüşüm oranı OWB başına $ 0,03226258 şeklindedir.

OWB, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.765.651 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 150,40M OWB şeklindedir. Son 24 saat içinde OWB, $ 0,02453827 (en düşük) ile $ 0,03422843 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03422843 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01057252 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OWB, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%112,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OWB (OWB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,77M$ 4,77M $ 4,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,69M$ 31,69M $ 31,69M Dolaşım Arzı 150,40M 150,40M 150,40M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OWB piyasa değeri $ 4,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OWB arzı 150,40M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,69M.