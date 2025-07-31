Paimon Stripe SPV Token Fiyatı (STRP)
Paimon Stripe SPV Token (STRP), şu anda 45,11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Paimon Stripe SPV Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0009903.
Son 30 gün içerisinde, Paimon Stripe SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Paimon Stripe SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Paimon Stripe SPV Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0009903
|+%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Paimon Stripe SPV Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.
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|1 STRP / EUR
€39,2457
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|1 STRP / TRY
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ARS$59.511,8186
|1 STRP / RUB
₽3.658,421
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₹3.953,8915
|1 STRP / IDR
Rp739.508,0784
|1 STRP / KRW
₩62.826,9525
|1 STRP / PHP
₱2.633,0707
|1 STRP / EGP
￡E.2.195,0526
|1 STRP / BRL
R$251,2627
|1 STRP / CAD
C$62,2518
|1 STRP / BDT
৳5.532,7415
|1 STRP / NGN
₦68.975,4455
|1 STRP / UAH
₴1.883,7936
|1 STRP / VES
Bs5.548,53
|1 STRP / CLP
$43.531,15
|1 STRP / PKR
Rs12.796,8048
|1 STRP / KZT
₸24.529,4647
|1 STRP / THB
฿1.475,9992
|1 STRP / TWD
NT$1.350,5934
|1 STRP / AED
د.إ165,5537
|1 STRP / CHF
Fr36,5391
|1 STRP / HKD
HK$353,6624
|1 STRP / MAD
.د.م410,0499
|1 STRP / MXN
$849,4213
|1 STRP / PLN
zł168,7114
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|1 STRP / SEK
kr441,1758
|1 STRP / BGN
лв77,1381
|1 STRP / HUF
Ft15.811,055
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Kč971,2183
|1 STRP / KWD
د.ك13,75855
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