Paimon Stripe SPV Token (STRP) Nedir?

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

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Paimon Stripe SPV Token (STRP) Token Ekonomisi

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