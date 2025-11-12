Bugünkü Pain Fiyatı

Bugünkü Pain (PAIN) fiyatı $ 0,937285 olup, son 24 saatte % 8,00 değişim gösterdi. Mevcut PAIN / USD dönüşüm oranı PAIN başına $ 0,937285 şeklindedir.

Pain, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.686.333 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00M PAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde PAIN, $ 0,931444 (en düşük) ile $ 1,021 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 24,3 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,892391 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAIN, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde +%3,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pain (PAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,37M$ 9,37M $ 9,37M Dolaşım Arzı 5,00M 5,00M 5,00M Toplam Arz 9.999.901,869179 9.999.901,869179 9.999.901,869179

