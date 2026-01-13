Bugünkü Panda Academy Fiyatı

Bugünkü Panda Academy (PANDA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut PANDA / USD dönüşüm oranı PANDA başına $ 0 şeklindedir.

Panda Academy, şu anda piyasa değeri açısından $ 168.260 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PANDA şeklindedir. Son 24 saat içinde PANDA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00238783 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANDA, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%2,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Panda Academy (PANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 168,26K$ 168,26K $ 168,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 168,26K$ 168,26K $ 168,26K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Panda Academy piyasa değeri $ 168,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANDA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 168,26K.