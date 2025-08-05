Pandemic Diamond (PMD) Nedir?

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

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Pandemic Diamond (PMD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pandemic Diamond (PMD) Token Ekonomisi

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