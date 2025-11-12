Bugünkü Pantheon Fiyatı

Bugünkü Pantheon (PNTH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut PNTH / USD dönüşüm oranı PNTH başına -- şeklindedir.

Pantheon, şu anda piyasa değeri açısından $ 433.547 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M PNTH şeklindedir. Son 24 saat içinde PNTH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00111204 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNTH, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde -%5,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pantheon (PNTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 433,55K$ 433,55K $ 433,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 433,55K$ 433,55K $ 433,55K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.951.189,4431145 999.951.189,4431145 999.951.189,4431145

