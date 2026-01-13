Bugünkü Paradise Tycoon Fiyatı

Bugünkü Paradise Tycoon (MOANI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut MOANI / USD dönüşüm oranı MOANI başına $ 0 şeklindedir.

Paradise Tycoon, şu anda piyasa değeri açısından $ 167.534 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 629,83M MOANI şeklindedir. Son 24 saat içinde MOANI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00371014 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOANI, son bir saatte -%1,15 ve son 7 günde -%3,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Paradise Tycoon (MOANI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,53K$ 167,53K $ 167,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Dolaşım Arzı 629,83M 629,83M 629,83M Toplam Arz 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0

