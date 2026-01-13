Bugünkü PawsFlow Fiyatı

Bugünkü PawsFlow (PAWSFLOW) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,57 değişim gösterdi. Mevcut PAWSFLOW / USD dönüşüm oranı PAWSFLOW başına $ 0 şeklindedir.

PawsFlow, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.623 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 970,61M PAWSFLOW şeklindedir. Son 24 saat içinde PAWSFLOW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAWSFLOW, son bir saatte -%5,55 ve son 7 günde -%0,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PawsFlow (PAWSFLOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,62K$ 78,62K $ 78,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,62K$ 78,62K $ 78,62K Dolaşım Arzı 970,61M 970,61M 970,61M Toplam Arz 970.606.503,0027492 970.606.503,0027492 970.606.503,0027492

Şu anki PawsFlow piyasa değeri $ 78,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAWSFLOW arzı 970,61M olup, toplam arzı 970606503.0027492. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,62K.