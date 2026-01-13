Bugünkü Peach and Pablo Fiyatı

Bugünkü Peach and Pablo (PP) fiyatı $ 0,00010087 olup, son 24 saatte % 8,06 değişim gösterdi. Mevcut PP / USD dönüşüm oranı PP başına $ 0,00010087 şeklindedir.

Peach and Pablo, şu anda piyasa değeri açısından $ 100.870 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PP şeklindedir. Son 24 saat içinde PP, $ 0,00010078 (en düşük) ile $ 0,00011497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00066875 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010078 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PP, son bir saatte -%0,80 ve son 7 günde -%19,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peach and Pablo (PP) Piyasa Bilgileri

