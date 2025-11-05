BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Peak Internet Male Performance fiyatı 0 USD. PIMP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PIMP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Peak Internet Male Performance fiyatı 0 USD. PIMP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PIMP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PIMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

PIMP Fiyat Bilgileri

PIMP Nedir

PIMP Resmi Websitesi

PIMP Token Ekonomisi

PIMP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Peak Internet Male Performance Logosu

Peak Internet Male Performance Fiyatı (PIMP)

Listelenmedi

1 PIMP / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%4,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Peak Internet Male Performance (PIMP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:31:48 (UTC+8)

Peak Internet Male Performance (PIMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00115542
$ 0,00115542$ 0,00115542

$ 0
$ 0$ 0

-%1,09

-%4,32

-%17,08

-%17,08

Peak Internet Male Performance (PIMP) canlı fiyatı --. PIMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00115542, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIMP son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,32 ve son 7 günde -%17,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Peak Internet Male Performance (PIMP) Piyasa Bilgileri

$ 8,88K
$ 8,88K$ 8,88K

--
----

$ 8,88K
$ 8,88K$ 8,88K

999,40M
999,40M 999,40M

999.402.435,509274
999.402.435,509274 999.402.435,509274

Şu anki Peak Internet Male Performance piyasa değeri $ 8,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIMP arzı 999,40M olup, toplam arzı 999402435.509274. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,88K.

Peak Internet Male Performance (PIMP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Peak Internet Male Performance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Peak Internet Male Performance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Peak Internet Male Performance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Peak Internet Male Performance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,32
30 Gün$ 0-%84,63
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Peak Internet Male Performance (PIMP) Nedir?

Behind every cartoon pfp, 6 figure PNL, and green candle spam sits a fat bro with no social skills, a wrecked sleep schedule, Uber Eats receipts stacked to the ceiling, and way too much money. He has not touched grass in months, speaks only in tickers, and moves markets with a single click while you blink. This is Peak Internet Male Performance, the final boss of the timeline, and there is not a single thing you can do about it. $PIMP Absolutely.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Peak Internet Male Performance (PIMP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Peak Internet Male Performance Fiyat Tahmini (USD)

Peak Internet Male Performance (PIMP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Peak Internet Male Performance (PIMP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Peak Internet Male Performance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Peak Internet Male Performance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PIMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Peak Internet Male Performance (PIMP) Token Ekonomisi

Peak Internet Male Performance (PIMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Peak Internet Male Performance (PIMP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Peak Internet Male Performance (PIMP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PIMP fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PIMP / USD güncel fiyatı nedir?
PIMP / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Peak Internet Male Performance varlığının piyasa değeri nedir?
PIMP piyasa değeri $ 8,88K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PIMP arzı nedir?
Dolaşımdaki PIMP arzı, 999,40M USD.
PIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PIMP, ATH fiyatı olan 0,00115542 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PIMP fiyatı (ATL) nedir?
PIMP, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
PIMP işlem hacmi nedir?
PIMP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PIMP bu yıl daha da yükselir mi?
PIMP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PIMP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:31:48 (UTC+8)

Peak Internet Male Performance (PIMP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.917,70
$101.917,70$101.917,70

-%1,22

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,00
$3.325,00$3.325,00

-%5,19

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,34
$157,34$157,34

-%2,56

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9998
$0,9998$0,9998

-%0,03

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2422
$2,2422$2,2422

-%1,74

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.917,70
$101.917,70$101.917,70

-%1,22

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,00
$3.325,00$3.325,00

-%5,19

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,34
$157,34$157,34

-%2,56

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2422
$2,2422$2,2422

-%1,74

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16472
$0,16472$0,16472

+%0,48

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,27955
$0,27955$0,27955

+%1.722,35

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3767
$1,3767$1,3767

+%817,80

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000244
$0,0000000000000000000000000244$0,0000000000000000000000000244

+%253,62

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034310
$0,0000000034310$0,0000000034310

+%145,03

AEGIS Logosu

AEGIS

AEGIS

$0,0001056
$0,0001056$0,0001056

+%157,56