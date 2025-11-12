Bugünkü Pear Protocol Fiyatı

Bugünkü Pear Protocol (PEAR) fiyatı $ 0,01666708 olup, son 24 saatte % 5,17 değişim gösterdi. Mevcut PEAR / USD dönüşüm oranı PEAR başına $ 0,01666708 şeklindedir.

Pear Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.287.782 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 257,19M PEAR şeklindedir. Son 24 saat içinde PEAR, $ 0,01633865 (en düşük) ile $ 0,01761508 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,092685 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00497174 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEAR, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde +%10,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pear Protocol (PEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,29M$ 4,29M $ 4,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,21M$ 14,21M $ 14,21M Dolaşım Arzı 257,19M 257,19M 257,19M Toplam Arz 852.219.528,0 852.219.528,0 852.219.528,0

Şu anki Pear Protocol piyasa değeri $ 4,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEAR arzı 257,19M olup, toplam arzı 852219528.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,21M.