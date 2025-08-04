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Pegaxy Fiyatı (PGX)

Listelenmedi

Pegaxy (PGX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00148138
$0,00148138$0,00148138
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pegaxy (PGX) Fiyatı

Pegaxy (PGX), şu anda 0,00148138 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 652,53K USD piyasa değerine sahiptir. PGX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pegaxy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Pegaxy 24 saatlik fiyat değişimi
440,49M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pegaxy (PGX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pegaxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pegaxy / USD fiyat değişimi, $ +0,0000780767.
Son 60 gün içerisinde, Pegaxy / USD fiyat değişimi, $ -0,0001773767.
Son 90 gün içerisinde, Pegaxy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000780767+%5,27
60 Gün$ -0,0001773767-%11,97
90 Gün$ 0--

Pegaxy (PGX) Fiyat Analizi

En güncel Pegaxy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,051
$ 1,051$ 1,051

--

--

+%7,17

Pegaxy (PGX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 652,53K
$ 652,53K$ 652,53K

--
----

440,49M
440,49M 440,49M

Pegaxy (PGX) Nedir?

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

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Pegaxy (PGX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pegaxy (PGX) Token Ekonomisi

Pegaxy (PGX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PGX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PGX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PGX / VND
38,9825147
1 PGX / AUD
A$0,0022813252
1 PGX / GBP
0,001111035
1 PGX / EUR
0,0012739868
1 PGX / USD
$0,00148138
1 PGX / MYR
RM0,0062662374
1 PGX / TRY
0,0602477246
1 PGX / JPY
¥0,21776286
1 PGX / ARS
ARS$2,0154767452
1 PGX / RUB
0,1183918896
1 PGX / INR
0,1303318124
1 PGX / IDR
Rp24,2849141472
1 PGX / KRW
2,0517705552
1 PGX / PHP
0,0849127016
1 PGX / EGP
￡E.0,0717580472
1 PGX / BRL
R$0,00814759
1 PGX / CAD
C$0,0020294906
1 PGX / BDT
0,1804024564
1 PGX / NGN
2,2582008582
1 PGX / UAH
0,0618031736
1 PGX / VES
Bs0,1851725
1 PGX / CLP
$1,43101308
1 PGX / PKR
Rs0,4196453264
1 PGX / KZT
0,799871131
1 PGX / THB
฿0,0479670844
1 PGX / TWD
NT$0,0442636344
1 PGX / AED
د.إ0,0054366646
1 PGX / CHF
Fr0,001185104
1 PGX / HKD
HK$0,0116140192
1 PGX / MAD
.د.م0,0134213028
1 PGX / MXN
$0,0278943854
1 PGX / PLN
0,0054662922
1 PGX / RON
лв0,0064884444
1 PGX / SEK
kr0,0143101308
1 PGX / BGN
лв0,0024887184
1 PGX / HUF
Ft0,5108094516
1 PGX / CZK
0,0314645112
1 PGX / KWD
د.ك0,0004518209
1 PGX / ILS
0,0050515058