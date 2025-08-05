Pelican (PELICAN) Nedir?

A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.

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Pelican (PELICAN) Token Ekonomisi

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