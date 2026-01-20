Bugünkü Pentagon Games Fiyatı

Bugünkü Pentagon Games (PEN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,11 değişim gösterdi. Mevcut PEN / USD dönüşüm oranı PEN başına $ 0 şeklindedir.

Pentagon Games, şu anda piyasa değeri açısından $ 50.717 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 402,58M PEN şeklindedir. Son 24 saat içinde PEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,085847 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEN, son bir saatte -%1,33 ve son 7 günde -%30,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pentagon Games (PEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,72K$ 50,72K $ 50,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,98K$ 125,98K $ 125,98K Dolaşım Arzı 402,58M 402,58M 402,58M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pentagon Games piyasa değeri $ 50,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEN arzı 402,58M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,98K.