Pepa Inu (PEPA) Nedir?

PEPA INU 🐷 a BSC Meme token, 💥 $PEPA is a community-driven token that can't be controlled by anyone. With growing support and potential widespread adoption, we believe Pepa Inu - a Pepe and Peppa Pig mix - will be the next big thing in meme cryptocurrency. Like Shiba and Floki, Pepa Inu has a real chance of going viral. Pepa Inu is a new cryptocurrency project that has recently launched on decentralized exchanges such as Dextools, Poocoin, and Pancakeswap. The project has a total supply of 420 quadrillion tokens, of which 50% have been burned, and ownership has been renounced. Pepa Inu aims to offer several features and benefits to its users. The project includes a mememarket, futures Dapp, NFT collection, and merchandise, allowing users to purchase and trade digital assets. Additionally, Pepa Inu offers a tokenomics structure

Pepa Inu (PEPA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pepa Inu (PEPA) Token Ekonomisi

Pepa Inu (PEPA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!