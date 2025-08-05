Pepe the King Prawn (PRAWN) Nedir?

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

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Pepe the King Prawn (PRAWN) Kaynağı Resmi Websitesi

Pepe the King Prawn (PRAWN) Token Ekonomisi

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