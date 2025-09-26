PEPECAT (PEPECAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00394828 $ 0,00394828 $ 0,00394828 24 sa Düşük $ 0,00439795 $ 0,00439795 $ 0,00439795 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00394828$ 0,00394828 $ 0,00394828 24 sa Yüksek $ 0,00439795$ 0,00439795 $ 0,00439795 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01174348$ 0,01174348 $ 0,01174348 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,17

PEPECAT (PEPECAT) canlı fiyatı $0,00416592. PEPECAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00394828 ve en yüksek $ 0,00439795 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEPECAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01174348, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEPECAT son bir saatte -%0,82 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,36 ve son 7 günde -%17,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PEPECAT (PEPECAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Dolaşım Arzı 989,74M 989,74M 989,74M Toplam Arz 989.738.781,945139 989.738.781,945139 989.738.781,945139

Şu anki PEPECAT piyasa değeri $ 4,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPECAT arzı 989,74M olup, toplam arzı 989738781.945139. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,16M.