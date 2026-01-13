Bugünkü Perry Fiyatı

Bugünkü Perry (PERRY) fiyatı $ 0,00016036 olup, son 24 saatte % 1,42 değişim gösterdi. Mevcut PERRY / USD dönüşüm oranı PERRY başına $ 0,00016036 şeklindedir.

Perry, şu anda piyasa değeri açısından $ 160.365 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PERRY şeklindedir. Son 24 saat içinde PERRY, $ 0,00015837 (en düşük) ile $ 0,00018819 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01783987 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015808 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PERRY, son bir saatte -%2,08 ve son 7 günde -%11,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Perry (PERRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 160,37K$ 160,37K $ 160,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 160,37K$ 160,37K $ 160,37K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

