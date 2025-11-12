Bugünkü PETRO PENGUINS Fiyatı

Bugünkü PETRO PENGUINS (PENGO) fiyatı $ 0,00391172 olup, son 24 saatte % 11,51 değişim gösterdi. Mevcut PENGO / USD dönüşüm oranı PENGO başına $ 0,00391172 şeklindedir.

PETRO PENGUINS, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.912.049 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M PENGO şeklindedir. Son 24 saat içinde PENGO, $ 0,00375565 (en düşük) ile $ 0,00455326 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00771213 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00346029 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PENGO, son bir saatte -%1,10 ve son 7 günde -%14,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PETRO PENGUINS (PENGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,91M$ 3,91M $ 3,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,91M$ 3,91M $ 3,91M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.985.035,962537 999.985.035,962537 999.985.035,962537

Şu anki PETRO PENGUINS piyasa değeri $ 3,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PENGO arzı 999,99M olup, toplam arzı 999985035.962537. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,91M.