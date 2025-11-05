PHASMA (PHASMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.90% Fiyat Değişimi (1 Gün) -20.11% Fiyat Değişimi (7 G) +92.87% Fiyat Değişimi (7 G) +92.87%

PHASMA (PHASMA) canlı fiyatı --. PHASMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHASMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHASMA son bir saatte -0.90% değişim gösterdi, 24 saatte -20.11% ve son 7 günde +92.87% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PHASMA (PHASMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 149.87K$ 149.87K $ 149.87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 174.75K$ 174.75K $ 174.75K Dolaşım Arzı 21.16B 21.16B 21.16B Toplam Arz 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Şu anki PHASMA piyasa değeri $ 149.87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHASMA arzı 21.16B olup, toplam arzı 24669800000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 174.75K.