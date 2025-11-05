Photon (PHOTON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,261324 $ 0,261324 $ 0,261324 24 sa Düşük $ 0,290922 $ 0,290922 $ 0,290922 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,261324$ 0,261324 $ 0,261324 24 sa Yüksek $ 0,290922$ 0,290922 $ 0,290922 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,679355$ 0,679355 $ 0,679355 En Düşük Fiyat $ 0,03011794$ 0,03011794 $ 0,03011794 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,21 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,77 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,77

Photon (PHOTON) canlı fiyatı $0,272852. PHOTON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,261324 ve en yüksek $ 0,290922 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHOTON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,679355, en düşük fiyatı ise $ 0,03011794 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHOTON son bir saatte +%2,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,21 ve son 7 günde -%18,77 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Photon (PHOTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 488,86K$ 488,86K $ 488,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,45M$ 2,45M $ 2,45M Dolaşım Arzı 1,79M 1,79M 1,79M Toplam Arz 8.967.492,0 8.967.492,0 8.967.492,0

Şu anki Photon piyasa değeri $ 488,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHOTON arzı 1,79M olup, toplam arzı 8967492.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,45M.