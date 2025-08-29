GOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Physical Gold Fiyatı (GOLD)

Listelenmedi

1 GOLD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010225
+%5,601D
+%5,601D
Physical Gold (GOLD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:21:40 (UTC+8)

Physical Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00009598
$ 0,00009598$ 0,00009598
24 sa Düşük
$ 0,00010457
$ 0,00010457$ 0,00010457
24 sa Yüksek

$ 0,00009598
$ 0,00009598$ 0,00009598

$ 0,00010457
$ 0,00010457$ 0,00010457

$ 0,00168629
$ 0,00168629$ 0,00168629

$ 0,00003885
$ 0,00003885$ 0,00003885

+%0,48

+%6,03

+%28,56

+%28,56

Physical Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00010266. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009598 ve en yüksek $ 0,00010457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00168629, en düşük fiyatı ise $ 0,00003885 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,03 ve son 7 günde +%28,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Physical Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

$ 102,48K
$ 102,48K$ 102,48K

--
----

$ 102,48K
$ 102,48K$ 102,48K

999,01M
999,01M 999,01M

999.011.316,060509
999.011.316,060509 999.011.316,060509

Şu anki Physical Gold piyasa değeri $ 102,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 999,01M olup, toplam arzı 999011316.060509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,48K.

Physical Gold (GOLD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Physical Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Physical Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,0000151343.
Son 60 gün içerisinde, Physical Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0000091918.
Son 90 gün içerisinde, Physical Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,00002274461605868882.

Dönem Değişim (USD) Değişim (%)
Bugün $ 0 +%6,03
30 Gün $ +0,0000151343 +%14,74
60 Gün $ -0,0000091918 -%8,95
90 Gün $ +0,00002274461605868882 +%28,46

Physical Gold (GOLD) Nedir?

Where Physical Gold Becomes Virtual Treasure. GOLD is a token based on SOLANA blockchain, GOLD aim to maintain virtual asset as valuable as GOLD, virtual variants of real gold, tradeable with gold in the future with 1:1 quantity. GOLD is a revolutionary cryptocurrency that embodies the value, luxury, and scarcity of gold. Our mission is to create a store of value that empowers individuals to secure their financial futures.

Physical Gold (GOLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Physical Gold Fiyat Tahmini (USD)

Physical Gold (GOLD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Physical Gold (GOLD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Physical Gold için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Physical Gold fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Physical Gold (GOLD) Token Ekonomisi

Physical Gold (GOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Physical Gold (GOLD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Physical Gold (GOLD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOLD fiyatı, 0,00010266 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOLD / USD güncel fiyatı nedir?
GOLD / USD güncel fiyatı $ 0,00010266. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Physical Gold varlığının piyasa değeri nedir?
GOLD piyasa değeri $ 102,48K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOLD arzı nedir?
Dolaşımdaki GOLD arzı, 999,01M USD.
GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOLD, ATH fiyatı olan 0,00168629 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOLD fiyatı (ATL) nedir?
GOLD, ATL fiyatı olan 0,00003885 USD değerine düştü.
GOLD işlem hacmi nedir?
GOLD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOLD bu yıl daha da yükselir mi?
GOLD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOLD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:21:40 (UTC+8)

