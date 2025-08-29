Physical Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009598 $ 0,00009598 $ 0,00009598 24 sa Düşük $ 0,00010457 $ 0,00010457 $ 0,00010457 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009598$ 0,00009598 $ 0,00009598 24 sa Yüksek $ 0,00010457$ 0,00010457 $ 0,00010457 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00168629$ 0,00168629 $ 0,00168629 En Düşük Fiyat $ 0,00003885$ 0,00003885 $ 0,00003885 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%28,56 Fiyat Değişimi (7 G) +%28,56

Physical Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00010266. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009598 ve en yüksek $ 0,00010457 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00168629, en düşük fiyatı ise $ 0,00003885 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,03 ve son 7 günde +%28,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Physical Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,48K$ 102,48K $ 102,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,48K$ 102,48K $ 102,48K Dolaşım Arzı 999,01M 999,01M 999,01M Toplam Arz 999.011.316,060509 999.011.316,060509 999.011.316,060509

Şu anki Physical Gold piyasa değeri $ 102,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 999,01M olup, toplam arzı 999011316.060509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,48K.