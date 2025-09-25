PickleVault (PICKLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00118143 $ 0,00118143 $ 0,00118143 24 sa Düşük $ 0,00148709 $ 0,00148709 $ 0,00148709 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00118143$ 0,00118143 $ 0,00118143 24 sa Yüksek $ 0,00148709$ 0,00148709 $ 0,00148709 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00148709$ 0,00148709 $ 0,00148709 En Düşük Fiyat $ 0,00118143$ 0,00118143 $ 0,00118143 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,53 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PickleVault (PICKLE) canlı fiyatı $0,00120895. PICKLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00118143 ve en yüksek $ 0,00148709 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PICKLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00148709, en düşük fiyatı ise $ 0,00118143 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PICKLE son bir saatte +%1,53 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PickleVault (PICKLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 492,79K$ 492,79K $ 492,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 492,79K$ 492,79K $ 492,79K Dolaşım Arzı 410,00M 410,00M 410,00M Toplam Arz 409.998.062,586184 409.998.062,586184 409.998.062,586184

Şu anki PickleVault piyasa değeri $ 492,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PICKLE arzı 410,00M olup, toplam arzı 409998062.586184. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 492,79K.