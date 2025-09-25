Bugünkü canlı PickleVault fiyatı 0,00120895 USD. PICKLE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PICKLE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı PickleVault fiyatı 0,00120895 USD. PICKLE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PICKLE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PICKLE Hakkında Daha Fazla Bilgi

PICKLE Fiyat Bilgileri

PICKLE Resmi Websitesi

PICKLE Token Ekonomisi

PICKLE Fiyat Tahmini

PickleVault Fiyatı (PICKLE)

1 PICKLE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00120895
-%16,501D
USD
PickleVault (PICKLE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:37:02 (UTC+8)

PickleVault (PICKLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00118143
24 sa Düşük
$ 0,00148709
24 sa Yüksek

$ 0,00118143
$ 0,00148709
$ 0,00148709
$ 0,00118143
+%1,53

-%16,50

--

--

PickleVault (PICKLE) canlı fiyatı $0,00120895. PICKLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00118143 ve en yüksek $ 0,00148709 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PICKLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00148709, en düşük fiyatı ise $ 0,00118143 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PICKLE son bir saatte +%1,53 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PickleVault (PICKLE) Piyasa Bilgileri

$ 492,79K
--
$ 492,79K
410,00M
409.998.062,586184
Şu anki PickleVault piyasa değeri $ 492,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PICKLE arzı 410,00M olup, toplam arzı 409998062.586184. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 492,79K.

PickleVault (PICKLE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PickleVault / USD fiyat değişimi, $ -0,000239058619515732.
Son 30 gün içerisinde, PickleVault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PickleVault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PickleVault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000239058619515732-%16,50
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PickleVault (PICKLE) Nedir?

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.

More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value

Yeah. It's going to be huge.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PickleVault (PICKLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

PickleVault Fiyat Tahmini (USD)

PickleVault (PICKLE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PickleVault (PICKLE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PickleVault için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PickleVault fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PICKLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

PickleVault (PICKLE) Token Ekonomisi

PickleVault (PICKLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PICKLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PickleVault (PICKLE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PickleVault (PICKLE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PICKLE fiyatı, 0,00120895 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PICKLE / USD güncel fiyatı nedir?
PICKLE / USD güncel fiyatı $ 0,00120895. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PickleVault varlığının piyasa değeri nedir?
PICKLE piyasa değeri $ 492,79K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PICKLE arzı nedir?
Dolaşımdaki PICKLE arzı, 410,00M USD.
PICKLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PICKLE, ATH fiyatı olan 0,00148709 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PICKLE fiyatı (ATL) nedir?
PICKLE, ATL fiyatı olan 0,00118143 USD değerine düştü.
PICKLE işlem hacmi nedir?
PICKLE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PICKLE bu yıl daha da yükselir mi?
PICKLE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PICKLE fiyat tahminine göz atın.
