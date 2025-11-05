Pikaboss (PIKA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,76

Pikaboss (PIKA) canlı fiyatı --. PIKA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIKA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIKA son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,46 ve son 7 günde -%17,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pikaboss (PIKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,69M$ 14,69M $ 14,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,69M$ 14,69M $ 14,69M Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki Pikaboss piyasa değeri $ 14,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIKA arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,69M.