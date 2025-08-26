Pinealon (PNL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00019134 $ 0,00019134 $ 0,00019134 24 sa Düşük $ 0,00044206 $ 0,00044206 $ 0,00044206 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00019134$ 0,00019134 $ 0,00019134 24 sa Yüksek $ 0,00044206$ 0,00044206 $ 0,00044206 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00044206$ 0,00044206 $ 0,00044206 En Düşük Fiyat $ 0,00019134$ 0,00019134 $ 0,00019134 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%44,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pinealon (PNL) canlı fiyatı $0,00023044. PNL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00019134 ve en yüksek $ 0,00044206 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PNL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00044206, en düşük fiyatı ise $ 0,00019134 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PNL son bir saatte -%7,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%44,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pinealon (PNL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 260,43K$ 260,43K $ 260,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 260,43K$ 260,43K $ 260,43K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pinealon piyasa değeri $ 260,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 260,43K.